Суточный COVID-прирост в России превысил 9,4 тыс.

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В России за сутки зафиксировано 9 412 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

Всего в стране уже 1 194 643 зараженных COVID-19.

Новые случаи регистрировались в 85 регионах страны. Больше всего в Москве - 2704 - это максимум более чем за четыре месяца. Больше случаев заражения (2830) было зафиксировано в столице 26 мая. Сутками ранее оперштаб сообщал о 2424 заболевших в городе.

Число жертв коронавируса в Москве с начала пандемии выросло до 5282. За последние сутки скончались 28 человек, это максимум смертей с 15 июля (29 случаев).

В Петербурге за сутки выявлены 302 заболевших. В других регионах страны суточный прирост не превышает отметки в 300 человек: в Подмосковье 244 новых эпизода, в Ростовской области - 209, в Нижегородской области - 191, в Воронежской области - 173, в Кемеровской области - 167, в Свердловской области - 164, в ХМАО - 153. В остальных регионах менее 150.

За сутки в стране скончались 186 человек, число жертв за весь период выросло до 21 077.

Полностью выздоровели и выписаны 970 296 пациентов, в том числе 6 054 за последние сутки.