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Источник допустил возвращение школ Москвы на "удаленку" с 19 октября

Источник допустил возвращение школ Москвы на "удаленку" с 19 октября
Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Столичная система образования может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, по окончании двухнедельных осенних каникул, сообщил "Интерфаксу" источник в городской администрации в пятницу.

"Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по рекомендации санитарных врачей все школы столицы с 5 по 18 октября закрываются на каникулы, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник "Интерфакса" подчеркнул, что эпидемическая ситуация, которая сложится в Москве в середине октября, вряд ли позволит продолжить учебный год в очном режиме.

"Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели", - добавил он.

Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах после двухнедельных каникул, с 19 октября, будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил ранее мэр Москвы.

"Это (возобновление занятий - ИФ) будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в четверг, 1 октября.

По его информации, доля школьников и студентов среди выявленных заболевших COVID-19 в Москве приблизилась к 25%. "Это очень много. То есть каждый четвертый заболевший - либо школьник, либо студент", - подчеркнул Собянин.

Впервые школы и колледжи Москвы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 12 апреля. Эта ограничительная мера продлевалась несколько раз, вплоть до окончания учебного года.

В Москве 1 сентября учебный год в очном формате начался для 435 тыс. воспитанников детских садов, более 1 млн школьников и 106 тыс. студентов колледжей и городского педагогического университета.

Хроника 09 января – 02 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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