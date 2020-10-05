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Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - По рекомендации санитарных врачей все школы столицы с 5 по 18 октября закрываются на каникулы по указу мэра Москвы Сергея Собянина.

"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября", - написал Собянин на своем сайте в минувший вторник. Во время каникул не будет дистанционных занятий, но дети смогут повторить пройденный материал и изучить новый с помощью Московской электронной школы.

Мэр посоветовал родителям оставлять детей дома или на даче, а гулять не дальше двора и ближайшего парка. Он рекомендует не кататься на общественном транспорте и не ходить в торговые центры ради развлечения.

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Детские сады в Москве будут работать в обычном режиме и не закроются на карантин.

В Москве 1 сентября учебный год в очном формате начался для 435 тысяч воспитанников детских садов, более миллиона школьников и 106 тысяч студентов колледжей и городского педагогического университета.

В то же время источник в городской администрации сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что столичная система образования может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, по окончании двухнедельных осенних каникул. Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация, которая сложится в Москве в середине октября, вряд ли позволит продолжить учебный год в очном режиме.

Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах после двухнедельных каникул, с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил мэр Москвы.

По его информации, доля школьников и студентов среди выявленных заболевших COVID-19 в Москве приблизилась к 25%.

Впервые школы и колледжи Москвы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 12 апреля. Эта ограничительная мера продлевалась несколько раз, вплоть до окончания учебного года.

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