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Ограничения по COVID-19 не привели к спаду пассажиропотока в метро Москвы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Двухнедельные школьные каникулы и требование перевести до 30% работников на удаленку не привели к значительному сокращению пассажиропотока в московском метро.

Пандемия коронавируса

Как передал корреспондент "Интерфакса", с 7:30 до 8:00 заполняемость вагонов на самой загруженной - Таганско-Краснопресненской линии метро - достаточно высокая, визуально - до 70-80%. Свободных сидячих мест нет. Корреспондент отследил 15 составов, следовавших от "Котельников" в сторону "Пушкинской".

По сравнению с прошлой неделей в утренний час пик стало только чуть более свободно. Детей в метро утром очень мало, пожилые москвичи от метро пока не отказались.

Масочный режим соблюдают более половины пассажиров.

Мэрия пытается снизить процент людей старше 65 лет среди заразившихся коронавирусом. Летом их доля составляла меньше 15%, а в сентябре выросла до 20-25%. На прошлой неделе мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве близка к критической. Его заместитель Владимир Ефимов заявил, что предприятия с 5 октября обязаны перевести на удаленку 30% персонала, но есть рекомендация перевести в этот режим до 50% сотрудников.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 05 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Московский метрополитен Москва Сергей Собянин коронавирус

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