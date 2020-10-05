Ограничения по COVID-19 не привели к спаду пассажиропотока в метро Москвы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Двухнедельные школьные каникулы и требование перевести до 30% работников на удаленку не привели к значительному сокращению пассажиропотока в московском метро.

Как передал корреспондент "Интерфакса", с 7:30 до 8:00 заполняемость вагонов на самой загруженной - Таганско-Краснопресненской линии метро - достаточно высокая, визуально - до 70-80%. Свободных сидячих мест нет. Корреспондент отследил 15 составов, следовавших от "Котельников" в сторону "Пушкинской".

По сравнению с прошлой неделей в утренний час пик стало только чуть более свободно. Детей в метро утром очень мало, пожилые москвичи от метро пока не отказались.

Масочный режим соблюдают более половины пассажиров.

Мэрия пытается снизить процент людей старше 65 лет среди заразившихся коронавирусом. Летом их доля составляла меньше 15%, а в сентябре выросла до 20-25%. На прошлой неделе мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве близка к критической. Его заместитель Владимир Ефимов заявил, что предприятия с 5 октября обязаны перевести на удаленку 30% персонала, но есть рекомендация перевести в этот режим до 50% сотрудников.