Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве близка к критичной

Он не исключил принятия новых жестких мер, если рост заболеваемости не удастся остановить

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве - на грани критичной, заявил мэр города Сергей Собянин.

"К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали - это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

"А ситуация сегодня практически на грани критичной", - отметил он. "И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры", - сказал мэр.

По словам Собянина, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку" он подписал, "чтобы не переходить к ограничению секторов экономики".

Как сообщалось, мэр Москвы с 5 октября ввел обязательную удаленную работу для не менее 30% трудовых коллективов. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за четыре месяца. Общее число заболевших в городе с начала пандемии превысило 295 тыс. человек.