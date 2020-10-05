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Суд отказался продлевать испытательный срок для Егора Жукова

Суд отказался продлевать испытательный срок для Егора Жукова
Егор Жуков у Кунцевского районного суда
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы оставил без удовлетворения представление столичного управления ФСИН о продлении испытательного срока осужденному ранее на три года условно фигуранту дела о беспорядках в Москве Егору Жукову из-за неявки на регистрацию, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в понедельник.

Адвокат пояснил, что суд не стал удовлетворять ходатайство ФСИН по двум причинам. "Первая - ФСИН уже вынесла ему предупреждение, после которого он не нарушал обязанности, поэтому суд посчитал излишним продление срока и согласился с нами. Второе - у него была уважительная причина: нападение на него 30 августа, по факту чего возбудили дело", - сказал Соловьев.

На прошлой неделе московское управление ФСИН попросило продлить испытательный срок Жукову, поскольку он в течение месяца не явился на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции, что является уклонением от исполнения обязанностей, возложенных на него судом.

В 2019 году были возбуждены уголовные дела в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

Жуков был арестован 2 августа минувшего года по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет. Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор только в части судьбы вещественных доказательств, обязав вернуть их Жукову.

Егор Жуков

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