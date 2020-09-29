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ФСИН попросила продлить испытательный срок Егору Жукову

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Московское управление ФСИН попросило суд продлить испытательный срок бывшему студенту Егору Жукову, который осужден за призывы к экстремизму. Он пропустил одну из ежемесячных регистраций, объяснили в управлении.

Протесты в Москве

Жуков состоит на учете в одном из филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы. Там заметили, что он "уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом", и не явился в филиал в очередной раз для регистрации. Филиал направил в суд представление о продлении Жукову испытательного срока.

Егор Жуков был задержан и арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК), став фигурантом так называемого "московского дела". Позднее выяснилось, что его приняли за другого. После повторного обыска у него дома ему предъявили обвинение в призывах к экстремизму в интернете, а преследование за участие в беспорядках было прекращено.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд приговорил Жукова к трем годам лишения свободы условно и запретил ему лично в течение двух лет заниматься администрированием сайта. Найденные у него вещественные доказательства вины - статуэтку с лягушками и флаг - суд постановил уничтожить.

Мосгорсуд оставил приговор прежним, но разрешил вернуть осужденному лягушек и флаг.

После приговора Жуков устроился на работу на "Эхо Москвы", поскольку главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов за него поручился. Накануне нового учебного года Жуков сообщил, что его не взяли в магистратуру ВШЭ, где он хотел учиться в школе дизайна. По его мнению, его отчислили по политическим причинам. В вузе объяснили, что эту специализацию пришлось расформировать, поскольку не удалось набрать туда нужных преподавателей.

В конце августа на Жукова у его дома напали двое неизвестных, избили и скрылись.

Егор Жуков НИУ ВШЭ Мосгорсуд ФСИН Кунцевский суд

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