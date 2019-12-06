Студент ВШЭ Жуков получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах

Гособвинение просило для блогера четырех лет заключения

Видеоблогер Егор Жуков в Кунцевском суде РФ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), передает в пятницу корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Согласно приговору Жукову назначен испытательный срок на три года.

Гособвинение просило приговорить студента к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретить подсудимому пользоваться интернетом на протяжении 2,5 лет.

По словам прокурора, вина студента полностью доказана. "Показания Жукова подтвердили доказательства его вины: канал принадлежит ему, он записывал ролики сам, у себя дома, (. . .) статуэтка в виде трех лягушек, голубая рубашка и Гадсденовский флаг (международный символ либертарианства - желтое полотно с изображением гремучей змеи - ИФ) подтверждают, что это его квартира", - сказал он.

Защитники Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

Адвокат Мурад Мусаев отметил, что судебный процесс не был состязательным. "Егор Жуков никогда никого не призывал бороться с властью насильственными методами, а, напротив, всех и каждого от этого активно отговаривал. И вообще, Егор Жуков - хороший парень. У него светлая голова и горячее сердце", - заявил защитник.

Сам Жуков в последнем слове сказал: "В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо!"

От дела "27 июля" к роликам в YouTube

Жуков был арестован 2 августа по "делу 27 июля" после несанкционированных акций в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее с молодого человека сняли обвинения в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но выдвинули новые - о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Они были связаны с видеороликами, которые Жуков выложил на своем канале "Блог Жукова" на YouTube.

С 3 сентября Жуков был переведен под домашний арест.