Студент ВШЭ Жуков получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах
Гособвинение просило для блогера четырех лет заключения
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), передает в пятницу корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Согласно приговору Жукову назначен испытательный срок на три года.
Гособвинение просило приговорить студента к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретить подсудимому пользоваться интернетом на протяжении 2,5 лет.
По словам прокурора, вина студента полностью доказана. "Показания Жукова подтвердили доказательства его вины: канал принадлежит ему, он записывал ролики сам, у себя дома, (. . .) статуэтка в виде трех лягушек, голубая рубашка и Гадсденовский флаг (международный символ либертарианства - желтое полотно с изображением гремучей змеи - ИФ) подтверждают, что это его квартира", - сказал он.
Защитники Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.
Адвокат Мурад Мусаев отметил, что судебный процесс не был состязательным. "Егор Жуков никогда никого не призывал бороться с властью насильственными методами, а, напротив, всех и каждого от этого активно отговаривал. И вообще, Егор Жуков - хороший парень. У него светлая голова и горячее сердце", - заявил защитник.
Сам Жуков в последнем слове сказал: "В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо!"
От дела "27 июля" к роликам в YouTube
Жуков был арестован 2 августа по "делу 27 июля" после несанкционированных акций в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее с молодого человека сняли обвинения в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но выдвинули новые - о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Они были связаны с видеороликами, которые Жуков выложил на своем канале "Блог Жукова" на YouTube.
С 3 сентября Жуков был переведен под домашний арест.
Протесты в Москве
27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).
В рамках дела реальные сроки от двух до пяти лет уже получили шесть человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов. Павлу Устинову приговор был смягчен до 1 года условно в апелляционной инстанции.
В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Егор Лесных (ст. 318 УК РФ), Максим Мартинцов (ст. 318 УК РФ), Сергей Суровцев (ст. 318 УК РФ), Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ), Александр Мыльников (ст. 318 УК РФ) (под домашним арестом), Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Между тем, после серии массовых акций в защиту обвиняемых несколько задержанных - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям.