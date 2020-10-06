В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Медси" сообщила о начале пострегистрационных клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи в одном из ее клинико-диагностических центров.

"Партия вакцины, произведенная на зеленоградском заводе "Биннофарм", входящем в фармацевтический холдинг АФК "Система", поступила в "МЕДСИ" для проведения пострегистрационных испытаний", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В нем уточняется, что первая группа вакцинируемых насчитывает порядка 500 человек, а всего планируется привлечь до 2 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет. Общая длительность исследования составит 180 дней.

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса института им.Гамалеи Минздрава России "Спутник V" проходят в Москве, в них примут участие 40 тысяч человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно начата вакцинация людей из групп риска - медиков, врачей, учителей.