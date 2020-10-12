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В РФПИ допустили массовый запуск вакцины "Спутник V" в конце октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Широкое применение вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, может начаться в конце октября - начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, вакцина в широкое применение будет запущена в конце октября - начале ноября", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Он сообщил, что в настоящее время в рамках пострегистрационных исследований привиты уже более 12 тыс. человек, из них 600 человек получили и первый, и второй укол, и у них "очень хороший уровень антител, клинические испытания идут успешно".

Дмитриев отметил, что в России возможно производить 100 млн российской вакцины в год, а в мире на местных производствах - 500 млн доз.

Как сообщалось, в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет третья фаза клинических испытаний вакцины. Дмитриев сообщил, что вакцина будет испытана на представителях 200 различных национальностей, проживающих в ОАЭ.

Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, Бразилии – до 50 млн доз, Индии – 100 млн доз, Египте - 25 млн доз, а также в Узбекистане – до 35 млн доз и Непале – 25 млн доз.

РФПИ Кирилл Дмитриев коронавирус Спутник V

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