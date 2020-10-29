В Москве журналиста задержали за акцию в поддержку ЛГБТ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Москве креативного продюсера "Сноба" Рената Давлетгильдеева задержали за участие в акции Pussy Riot с радужными флагами, сообщило издание.

Его задержали по пути на работу и повезли в ОВД "Мещанский".

7 октября участники Pussy Riot вывесили ЛГБТ-флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и министерства культуры. Они потребовали расследовать убийства геев в Чечне, легализовать однополые партнерства в России и отменить закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Давлетгильдеев участвовал в этой акции, подтвердили в "Снобе".

После акции в течение нескольких дней были задержаны восемь человек. На Темуужина Самбуудаваагийна (Тим Бесцвет) был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий). Также были задержаны Александр Софеев, Алан Леонгард, Елизавета Дидерих, Василий Андрианов, Мария Алехина, Вероника Никульшина и Мария Тимофеева.

Софеева арестовали на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил участия в публичных акциях.