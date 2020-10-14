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Суд в Москве отказался рассматривать дело участника акции Pussy Riot

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы вернул материалы дела задержанного у Мосгорсуда Темуужина Самбуудаваагийна, участвовавшего в акции Pussy Riot против гомофобии, обратно в полицию, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов в среду.

Как сообщалось, накануне, 13 октября, полицейские задержали Самбуудаваагийна около здания Мосгорсуда и составили на него протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий) за акцию в поддержку ЛГБТ 7 октября. Санкция по данной статье предусматривает в том числе наказание в виде административного ареста до 30 суток.

9 октября Мещанский суд Москвы санкционировал арест другого участника акции - Александра Софеева - сроком на 30 суток.

Ряд участников Pussy Riot, в том числе Софеев, были задержаны после акции по вывешиванию радужных ЛГБТ-флагов на зданиях госучреждений в центре Москвы 7 октября. Акция была посвящена борьбе с гомофобией. В течение нескольких дней после акции было задержано не менее пяти ее участников.

Москва Мосгорсуд Мансур Гильманов Темуужин Самбуудаваагийн Pussy Riot

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