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Количество смертей от COVID-19 в Москве почти достигло июньского пика

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 58 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5629 до 5687.

Это максимум смертей в столице с 9 июня, когда их количество достигло 59.ъ

Сутками ранее сообщалось о 34 жертвах COVID-19 в Москве.

По последним данным, в столице выявлено почти 335 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших приблизилось к 263 тысячам человек.

Ранее в понедельник источник сообщил, что в московские театры не будут пускать людей старше 65 лет.

Москва коронавирус COVID-19

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