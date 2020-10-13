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В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Еще 52 пациента с диагнозом пневмония и положительными результатами тестов на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

Пандемия коронавируса

"Этот показатель сравним с июньской ситуацией со смертностью", - отметил собеседник агентства.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5 687 до 5 739 человек.

Накануне столичный оперштаб сообщил о смерти 58 пациентов с COVID-19. Этот показатель для Москвы оказался максимальным с 9 июня.

По данным на утро вторника, в российской столице зарегистрирован 339 431 случай заражения COVID-19, 264 500 человек выздоровели. За прошлые сутки в Москве было выявлено 4 618 новых случаев COVID-19.

Москва Коронавирус

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