Источник узнал о закрытии театров для москвичей старше 65 лет

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Билеты в столичные театры с 15 октября можно будет приобрести только онлайн после заполнения специальной анкеты на сайте, москвичам старше 65 лет в посещении театров будет отказано, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из столичных театров.

"Нам уже объявили, что будет только онлайн-продажа, в кассах билет купить будет нельзя. И надо будет заполнять анкету на сайте. Людям 65+ будут блокировать, они не смогут покупать билеты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что соответствующее решение департамента культуры уже было объявлено руководителям столичных театров, запрет на продажу билетов москвичам старше 65 лет вступит с 15 октября.

9 октября Минкультуры заявляло, что не запрещает подведомственным театрам продавать билеты зрителям старше 65 лет.

Между тем ранее СМИ сообщали о проведении по столичным театрам так называемых "рейдов", в ходе которых инспекторы проводили разъяснительные беседы с пожилыми зрителями.