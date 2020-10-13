Муниципального депутата Люсю Штейн задержали за участие в акции Pussy Riot

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн, участвовавшую в акции Pussy Riot против гомофобии, сообщила "Интерфаксу" участница движения Мария Алехина.

"Да, задержали у дверей ее квартиры. Везут в ОВД "Тверской", - сообщает Алёхина.

По ее словам, Штейн вменяют часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за акцию в поддержку ЛГБТ 7 октября.

К Штейн выехали адвокаты, добавила она.

Ранее около Московского городского суда задержали активиста Темуужина Самбуудаваагийна, участвовавшего в акции Pussy Riot против гомофобии.

У ОВД "Китай-город" также был задержан другой участник Pussy Riot Алан Леонгард.

9 октября сообщалось об аресте другого участника акции – Александра Софеева. Мещанский суд Москвы отправил тогда участника проекта Pussy Riot Софеева под административный арест на 30 суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Софеев был признан судом виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Несколько участников Pussy Riot были задержаны после акции по вывешиванию радужных ЛГБТ-флагов на зданиях госучреждений в центре Москвы 7 октября. Акция была посвящена борьбе с гомофобией.