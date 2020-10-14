На Патриарших прудах нашли и опечатали нелегальную кальянную

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора в районе Патриарших прудов нашли кальянную "Фортуната Торг", которая работала вопреки указу мэра. Ее деятельность теперь приостановлена до решения суда, сообщил эксперт московского управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Чиновник напомнил, что указ запрещает работу кальянных в условиях пандемии.

Кроме того, проверяющие выявили грубые нарушения в части проведения дезинфекции и в работе вентиляционной системы, вытяжная шахта которой была установлена под окнами жилых квартир.

Заведению в Спиридоньевском переулке грозит штраф до 500 000 рублей или закрытие на 90 дней, добавил он. В отношении кальянной составлен протокол о запрете работы до суда, а также протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП Москвы.