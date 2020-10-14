Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 38 129 806+328 280

На Патриарших прудах нашли и опечатали нелегальную кальянную

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора в районе Патриарших прудов нашли кальянную "Фортуната Торг", которая работала вопреки указу мэра. Ее деятельность теперь приостановлена до решения суда, сообщил эксперт московского управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Экономический кризис

Чиновник напомнил, что указ запрещает работу кальянных в условиях пандемии.

Кроме того, проверяющие выявили грубые нарушения в части проведения дезинфекции и в работе вентиляционной системы, вытяжная шахта которой была установлена под окнами жилых квартир.

Заведению в Спиридоньевском переулке грозит штраф до 500 000 рублей или закрытие на 90 дней, добавил он. В отношении кальянной составлен протокол о запрете работы до суда, а также протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП Москвы.

Хроника коронавируса. Октябрь.

13
В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования9 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования
Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Роспотребнадзор коронавирус Фортуната Торг

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

В Москве таксист погиб после падения на автомобиле в Яузу

Пандемия коронавируса

Студенты будут преподавать в школах Москвы вместо пожилых учителей

Пандемия коронавируса

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро Москвы

Пандемия коронавируса

Столичные суды вновь вводят ограничения из-за COVID-19

Количество смертей от COVID-19 в Москве почти достигло июньского пика

В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость

В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость

Источник узнал о закрытии театров для москвичей старше 65 лет

Источник узнал о закрытии театров для москвичей старше 65 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');