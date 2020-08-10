В Минздраве РФ заявили о рисках передачи коронавируса через кальяны

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - При курении кальяна высок риск заражения коронавирусом, предупреждает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

"При курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая COVID-19 и другие вирусные инфекции и туберкулез, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов", - приводит Минздрав слова Гамбарян в понедельник.

Кроме того, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и холеры и иных опасных заболеваний, предупреждают в Минздраве РФ.

Кроме того, отмечается, что кальянный дым токсичен - он содержит никотин, канцерогенные вещества, токсины и тяжелые металлы, а сжигание угля генерирует высокие уровни угарного газа - окиси углерода (СО) и канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). "Эти токсичные вещества, способные вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования у курильщиков, поглощаемые в больших количествах, могут приводить к аналогичным результатам и у курильщиков кальяна", - отмечает Гамбарян.

Также курильщики кальяна "за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет: доказано, что за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и СО, чем за время выкуривания одной, даже самой крепкой сигареты".

Исследования показывают, что у курильщиков кальяна увеличивается ЧСС и повышается артериальное давление, возникают другие острые сердечно-сосудистые реакции, нарушение функции дыхания и толерантности к физическим нагрузкам, чаще возникают воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом, говорит Гамбарян.

Также достоверно доказана связь между курением кальяна и раком легких, возможно и возникновение рака ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также хронической обструктивной болезни легких, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, хронического ринита, мужского бесплодия, желудочно-пищеводного рефлюкса и нарушение психического здоровья.

Для беременных кальян повышает риск развития врожденных патологий у плода, аномалий развития.

"Курение кальяна, как и курение сигарет вызывает привыкание и зависимость, поскольку кальянный дым в значительных количествах содержит никотин - вещество, вызывающее привыкание и зависимость", - подчеркивает Гамбарян.

Курение кальяна также опасно для окружающих - пассивный курильщик кальяна наносит непоправимый вред своему здоровью, сопоставимый с вредом от активного курения, отмечают в Минздраве. Наркологи считают, курение кальяна более вредно, чем курение крепкой махорки в небольшом непроветриваемом помещении.