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Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Проект застройки площадки на месте снесенного киноцентра "Соловей" выполнила новая команда архитекторов, сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы провели огромную работу с инвестором, поменялась команда архитекторов. Проект полностью изменился, это работа совершенного иного уровня и качества, просто небо и земля по сравнению с предыдущим. И теперь, я полагаю, он не вызовет такой критики, и мы получим качественную архитектуру в этом важном для города месте", - написал Кузнецов в своем аккаунте в инстаграме.

Он отметил, что над проектом работает московское бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". Предложенная ими концепция предполагает строительство четырех башен, в которых будут представлены различные функции, в том числе кинопоказ.

"Была решена главная проблема предыдущего варианта - массивность и монотонность: единый объем разделен на четыре элегантных элемента. Цоколь, раньше состоящий из трех этажей, теперь понижен до двух и имеет структуру кругов, что позволяет создать индивидуальный характер архитектуры. Формированию комфортной городской среды также способствует проницаемость общественных пространств - с уровня общественной крыши можно будет попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов и спорта, а затем в благоустроенный двор", - написал Кузнецов.

Он уточнил, что свидетельство об архитектурно-градостроительном решении будет выдано Москомархитектурой в ближайшее время.

Предыдущее архитектурное решение разработала компания "Стандарт-проект". Летом текущего года сообщалось, что идет активная доработка проекта.

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. В 2018 году АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство на этом месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 тыс. кв.м.

Последний кинопоказ в старом киноцентре "Соловей" состоялся 1 декабря прошлого года, а 4 декабря начался снос здания на Красной Пресне. Гендиректор "Киноцентра" Олег Сонин заявлял, что строительство нового объекта планируется начать до конца августа.

Снос киноцентра "Соловей" в Москве

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Москва Соловей

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