Кинотеатр "Кунцево" переоборудуют под офисы и библиотеку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве проведут комплексную реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Кунцево", и в нем разместят подразделения ГУП "Московский метрополитен" и общественный центр с конференц-залом и библиотекой, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Объем и композиция здания будут повторять оригинальную постройку 1985 года по проекту МНИИТЭП, но в плане архитектурных и планировочных решений это будет современный многофункциональный центр", - говорится в сообщении.

В здании будет зал на 182 места с экраном высотой 4,5 метра для конференций и праздников, в том числе с показом фильмов. Кресла из зала при необходимости можно будет убрать в подпол. Второй зал, на 100 мест, оборудуют для концертов и театральных постановок. В нем сделают сцену, установят аудио- и световое оборудование, сделают отдельный вход с гардеробом.

В здании будет небольшая библиотека, помещения для занятий в кружках, буфет и кафе. Для подразделений московского метрополитена будет выделен отдельный блок помещений с кофе-пойнтами, переговорными, зонами отдыха и спортзалом.