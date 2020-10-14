Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Ещё 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5739 до 5796.

"В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 344 тыс. 4 случая коронавируса, вылечились 266 тыс. 470 человек.

Москва коронавирус

Новости

В Москве внедрена система видеоконференцсвязи для дистанционной учебы

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

В Москве таксист погиб после падения на автомобиле в Яузу

Пандемия коронавируса

Студенты будут преподавать в школах Москвы вместо пожилых учителей

Пандемия коронавируса

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро Москвы

Пандемия коронавируса

Столичные суды вновь вводят ограничения из-за COVID-19

Количество смертей от COVID-19 в Москве почти достигло июньского пика

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');