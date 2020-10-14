Ещё 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5739 до 5796.

"В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 344 тыс. 4 случая коронавируса, вылечились 266 тыс. 470 человек.