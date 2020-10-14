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Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", - сказал Путин в среду в ходе совещания с членами правительства.

"Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова РАН", - добавил он.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства сообщила в среду, что пострегистрационные клинические испытания этой вакцины от коронавируса пройдут в различных регионах России на 40 тысячах добровольцев, в том числе на 150 – старше 60 лет. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования этой вакцины пройдут на 30 тыс. добровольцах и должны начаться в ноябре.

Третья вакцина

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Ранее сообщалось, что данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

Голикова уточнила в среду, что вторая фаза клинических испытаний этой вакцины начнется 19 октября, закончится к декабрю. По ее словам, "будет иммунизировано еще 285 добровольцев".

Она отметила, что в этом случае эта вакцина присоединится к первым двум (центра имени Гамалеи и "Вектора").

"Безусловно, мы на это очень рассчитываем. Чем больше мы предоставляем возможностей нашим гражданам, тем уверенней наша работа в победе над коронавирусом", - пояснила Голикова.

Она напомнила, что вакцина научного центра имени Чумакова РАН получила разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые проходят на медицинских базах в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове.

Голикова уточнила, что 6 октября в рамках первой фазы было привито 15 добровольцев. "Серьезных осложнений и проявлений побочных нет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - добавила она.

Первая вакцина

Первой российской вакциной стала разработка Института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают людей из группы риска - медиков, врачей, учителей.

В России до конца года планируется произвести 2,3 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" института имени Гамалеи, а весной выйти на объемы в 15 млн доз в месяц, сообщил в среду глава Минпромторга Денис Мантуров.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Владимир Путин Вектор ЭпиВакКорона коронавирус

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