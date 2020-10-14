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Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии

Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Среди госпитализированных в РФ пациентов с коронавирусом 11% находятся в тяжелом состоянии, 1,5% - в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"В целом по стране почти 66% больных получают помощь амбулаторно. Среди госпитализированных почти 20% - больные с легким течением, 68% - средней степени тяжести, почти 11% - с тяжелым течением, около 1,5% - крайне тяжелое течение. На ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 2356 человек", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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Он отметил, что за неделю уровень заболеваемости увеличился с 41 до 52-53 человек на 100 тыс. населения.

Министр сообщил, что сейчас развернуто уже 176 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. Максимально Россия разворачивала в июне 185 тыс. коек, то есть "пока не достигли максимума".

Также Мурашко сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ "не превышает среднемноголетних значений".

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ коронавирус Россия

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