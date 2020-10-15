Власти Москвы задумались о введении системы check in в госучреждениях

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы могут распространить систему check in на госучреждения, если эксперимент с ночными клубами будет успешен, заявил первый замглавы аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"Если он (эксперимент) будет удачным, то, я думаю, что можно будет попробовать его применить, в первую очередь, на каких-то государственных учреждениях", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

При этом он отметил, что возможность распространения этой системы на частные учреждения пока не обсуждалась.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ночные клубы и бары с 19 октября должны ввести систему электронной регистрации номеров телефонов посетителей на сайте мэрии. Входя в заведение, посетители должны будут отсканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377.

В указе мэра также говорится, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность, обязаны будут "получить с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на сайте мэра и правительства Москвы электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377" для бара или клуба. Этот QR-код или код для отправки сообщений на короткий номер 7377 должен быть размещен на входе в бар или клуб.

Под новые правила подпадают около 500 столичных клубов и баров.