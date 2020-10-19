В московских больницах лечатся 10 000 больных с COVID-19

По словам мэра Сергея Собянина, в городе развернуто 15 000 специализированных коек, и врачи работают на пределе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Москве в больницах сейчас лечатся около 10 000 больных с коронавирусной инфекцией, из них около 1000 находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Он объяснил большие цифры по заболеваемости в регионе масштабностью тестирования и хорошей выявляемостью заражений. По выявляемости COVID-19 Москва находится на первом месте среди регионов, а "по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тыс. населения Москва сегодня на 30-40 месте". Однако мэр добавил, что 10 000 госпитализированных - "в любом случае это много".

Собянин отметил, что в Москве ввели резервные стационары для инфекционных больных в АТЦ "Москва" и на ВДНХ, всего в городе развернуто уже около 15 000 специализированных коек для COVID-19.

"При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно. Но если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 000 ковидных коек через какое-то время будут заняты. В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе", - добавил мэр.

По его мнению, минувшая неделя "принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль".

В общественном транспорте число уникальных пассажиров сократилось на 40% – с "обычных" 7 млн до 4,2 млн человек в день, люди стали лучше соблюдать масочный режим.

"По опыту весны мы знаем, что вслед за уменьшением людских потоков на транспорте начинает снижаться и заболеваемость. Не потому, что транспорт является главным местом заражения, а потому, что снижение числа пассажиров – лучший показатель уменьшения количества социальных контактов между людьми", - объяснил Собянин и выразил уверенность, что более жестких мер в Москве вводить не потребуется.