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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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В московских больницах лечатся 10 000 больных с COVID-19

По словам мэра Сергея Собянина, в городе развернуто 15 000 специализированных коек, и врачи работают на пределе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Москве в больницах сейчас лечатся около 10 000 больных с коронавирусной инфекцией, из них около 1000 находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

Он объяснил большие цифры по заболеваемости в регионе масштабностью тестирования и хорошей выявляемостью заражений. По выявляемости COVID-19 Москва находится на первом месте среди регионов, а "по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тыс. населения Москва сегодня на 30-40 месте". Однако мэр добавил, что 10 000 госпитализированных - "в любом случае это много".

Собянин отметил, что в Москве ввели резервные стационары для инфекционных больных в АТЦ "Москва" и на ВДНХ, всего в городе развернуто уже около 15 000 специализированных коек для COVID-19.

"При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно. Но если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 000 ковидных коек через какое-то время будут заняты. В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе", - добавил мэр.

По его мнению, минувшая неделя "принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль".

В общественном транспорте число уникальных пассажиров сократилось на 40% – с "обычных" 7 млн до 4,2 млн человек в день, люди стали лучше соблюдать масочный режим.

"По опыту весны мы знаем, что вслед за уменьшением людских потоков на транспорте начинает снижаться и заболеваемость. Не потому, что транспорт является главным местом заражения, а потому, что снижение числа пассажиров – лучший показатель уменьшения количества социальных контактов между людьми", - объяснил Собянин и выразил уверенность, что более жестких мер в Москве вводить не потребуется.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 19 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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