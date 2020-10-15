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Для борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостей

Для борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В московских ночных заведениях проведут эксперимент по регистрации посетителей на входе, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно указу, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, гости должны будут отсканировать QR-код либо отправить сообщение на специальный короткий номер 7377.

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19", - отметил Собянин.

В указе мэра, опубликованном на его сайте, говорится, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность, обязаны будут "получить с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377" для бара или клуба. Этот идентификатор или код должен быть размещен на входе в бар или клуб.

Также организации обязаны обеспечить прохождение их работниками и посетителями процедуры регистрации всех посещений в течение суток с использованием электронного сервиса.

Собянин подчеркнул, что решение принято после консультаций с представителями развлекательных заведений.

Позднее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил на пресс-конференции, что штрафы для столичных ночных заведений за отсутствие системы регистрации посетителей составят до 500 тысяч рублей.

"Эта система себя зарекомендовала в разных странах: это и Европа и Америка, и Азия, я знаю, что Южная Корея по ней работает не первый год",- сказал он.

Немерюк также пояснил, что система электронной регистрации не предполагает сбор персональных данных, требуется только номер телефона.

Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин

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