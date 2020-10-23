Восточный участок Большого кольца метро в Москве достроят в 2022 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Крупный транспортно-пересадочный узел будет сформирован в "Текстильщиках" в 2022 году, к этому времени планируется завершить строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Текстильщиках будет сформирован достаточно крупный транспортно-пересадочный узел, обсуживающий особую экономическую зону "Технополис "Москва", автозавод "Рено", другие предприятия и близлежащие жилые кварталы. В состав ТПУ войдут действующие станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2, а также будущая станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии", - сказал Собянин в пятницу в рамках осмотра строящейся станции "Текстильщики".

По словам мэра, строительство восточного участка идет полным ходом, и в 2022 году планируется завершить основные работы. Собянин выразил уверенность, что этот участок БКЛ "даст хороший эффект для улучшения транспортной ситуации целого ряда районов Москвы".

Длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 км с четырьмя станциями: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Строительно-монтажные работы на участке были начаты в 2017 году, сейчас строительная готовность составляет 24%.

Его открытие позволит улучшить транспортное обслуживание районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово с населением свыше 450 тысяч человек, сократив их затраты на поездки по городу на 10-15 минут; снизить нагрузку на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро; сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающим дорогам.

Протяженность БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Таким образом, линия может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).