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Двух человек обвинили в мошенничестве с квартирами актера Баталова

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о мошенничестве с квартирами актера Алексея Баталова предъявило обвинение двум фигурантам, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение", - сказала Иванова в понедельник журналистам.

Она отметила, что в настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. "В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", - сказала Иванова.

Ранее она сообщила, что вдова и дочь известного актера Баталова (скончался в 2017 году) обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) было возбуждено в минувшем сентябре. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Столичные следователи признали жену и дочь Баталова потерпевшими по данному делу.

Алексей Баталов СКР Юлия Иванова Москва

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