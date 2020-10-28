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У Яузского бульвара дореволюционные стены встроили в клубный дом

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний Insigma к 2023 году достроит неподалеку от Яузского бульвара в центре Москвы клубный дом, в фасад которого будут интегрированы стены двух исторических зданий. Их обещают сохранить в полном объеме: очистить дореволюционный "брусковый" кирпич очищен и встроить в новый проект.

В компании рассказали, что используют также современный кирпич ручной формовки. Из подобного кирпича сложены полы Успенского собора Московского Кремля, подклет сеней Грановитой палаты и фрагменты древних зданий в Китай-городе.

"Получено заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ. Ввод клубного дома в эксплуатацию планируется в 2023 году", - говорится в презентации проекта "Тессинский, 1".

Дом на 71 квартиру уже строят на пересечении Тессинского и Большого Николоворобинского переулков. Он будет переменной этажности от 4 до 8 этажей. Его площадь превысит 13,7 тыс. кв.м. Под зданием будет двухуровневая парковка, а во дворе - водоем с фонтаном.

Проект дома разработало бюро архитектора Сергея Скуратова.

"Все здания будут строиться в соответствии с гением места и его уникальностью, с точки зрения размещения в Москве, его рельефа, расположения рядом с Яузским бульваром, с местами, описанными Гиляровским. Дом с должным уважением и пиететом относится к исторической застройке, часть фасада - фрагменты двух исторический зданий, которые он вбирает - выстраивает политкорректные взаимоотношения, и пластические, и цветовые", - подчеркнул Скуратов.

Insigma - финансовая группа, фокусирующаяся на девелопменте, инвестициях в недвижимость и услугах fee-девелопмента. В портфеле компании насчитывается более 10 реализованных проектов.

Москва Сергей Скуратов Insigma

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