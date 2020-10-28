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Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве до 29 ноября продлили действие требования о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Кроме того, до конца ноября продлен домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

Также продлевается действие системы чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) в работающих ночью заведениях, которая позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса. Власти Москвы планируют внедрить такую систему и в подразделениях правительства города.

"Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации", - говорится в блоге Собянина.

Мэр уточняет, что "никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима".

Москва Сергей Собянин

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