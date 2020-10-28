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Большинство умерших москвичей с COVID-19 были пожилыми людьми

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Большинство погибших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве были пожилыми людьми - старше 65 лет, следует из материалов, размещенных на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так, люди старше 65 лет составляют 78% из числа погибших пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 16% - это люди от 50 до 60 лет, 6% - москвичи от 20 до 50 лет. Доля людей до 20 лет незначительна - менее 1%.

В среду также стало известно, что в Москве до конца ноября продлили домашний режим для жителей столицы старше 65 лет.

В свою очередь Собянин в своем блоге 28 октября отметил, что в настоящий момент нет необходимости вводить новые ограничения в столице. "Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации", - обратил внимание мэр.

Он констатировал, что "ситуация все еще остается неустойчивой". "С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости COVID", - отметил Собянин.

"Многое зависит от объективных факторов - скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения - выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - пояснил мэр.

Собянин также отметил, что пока не видит необходимости перепрофилировать обычные больницы в COVID-госпитали. "Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи", - сказал мэр.

Он напомнил, что были открыты резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. "С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около 5 тысяч коронавирусных коек - почти в два раза больше, чем месяц назад", - пояснил Собянин.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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