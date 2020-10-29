Московские власти не увидели предпосылок для закрытия детских садов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Столичные власти не планируют закрывать детские сады.

"Мы не собираемся закрывать детские сады, никакой необходимости в этом на сегодняшний день нет", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".

По его словам, также возможно свободное посещение детских садов.

"Пожалуйста, вы можете в любой момент написать заявление, подать директору детского сада или заведующей, и с вас не будут брать плату",- сказал мэр.

Собянин также отметил, что перевод на удаленную работу около 10% населения столицы благоприятно влияет на эпидемическую ситуацию в городе, замедляя распространение COVID-19.

"На сегодняшний день на "удаленке" находится 1,2 млн москвичей. Это 10% от жителей Москвы, это значительная часть. Что очень важно, мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов", - сказал он.

По словам Собянина, есть крупные open-офисы, в которых одновременно находится по 50-70 человек.

"Там нередко, когда целыми этажами люди заболевают. Когда в офисе уже половина работников, то естественно там можно соблюсти социальную дистанцию, меньше контактов, плотности, меньше заражений", - заметил Собянин.

Он также сообщил, что пассажиропоток столичной подземки сейчас ниже прошлогодних показателей почти на 40%.

"И там стала более разряженная обстановка, меньше контактов с людьми. Конечно все это в позитивном плане влияет на ситуацию, а с другой стороны предприятия продолжают работать", - добавил мэр Москвы.