Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в Москве с распространением коронавируса стабилизировалась, число выписанных из больниц превышает количество госпитализированных, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

"Должен сказать, что в предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в десять раз, и на этой неделе видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. Это говорит действительно о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. Для нас сейчас главное удержать эту планочку и потом потихоньку снижать ее", - сказал Собянин.

Он также сообщил, что впервые за последние недели в Москве в последние два дня с COVID-19 было госпитализировано меньше пациентов, чем выписалось из больниц.

"То есть эти два дня последних произошло небольшое хотя бы, но для нас очень важное, принципиальное уменьшение загрузки коечного фонда", - добавил мэр Москвы.

Он сообщил, что маски и перчатки носят в транспорте около 90% жителей Москвы, в столичных магазинах режим соблюдают около 80% посетителей.

По словам мэра, в Москве сформирован необходимый запас лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что эти медикаменты используются для лечения людей на дому, в больницы поступают пациенты в тяжелом состоянии.