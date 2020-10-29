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Собянин понадеялся избежать в Москве "европейского сценария" с COVID-ограничениями

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в Москве позволяет не вводить жестких ограничительных мер как в европейских странах, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Очень надеемся, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе, - во Франции, в Германии - мы вводить не будем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

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Собянин отметил, что при соблюдении существующих в столице антикоронавирусных мер введение дополнительных ограничений не потребуется. "Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что мы можем обойтись без этого", - добавил мэр Москвы.

Собянин также рассказал, что запас коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией создан в Москве. "Запас коечного фонда под "ковидных" больных - почти 50%", - сказал мэр.

По словам его словам, в Москве могли обойтись без развертывания резервных "ковидных" госпиталей, но пришлось бы выводить из системы оказания плановой помощи большое количество медицинских учреждений.

"Поэтому резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение загрузки "ковидных" коек под больных. Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока не убедимся, что пандемия прошла", - сказал Собянин.

Он также оценил работу скорой медицинской помощи в Москве как "нормальную".

Хроника 09 января – 29 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус Европа

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