В Москве построят 25 станций метро к 2024 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - До 2024 года за счет городского бюджета в Москве планируется построить 58 км новых линий метро, 25 станций, а также четыре электродепо, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за три года планируется ввести участки Большой кольцевой линии (БКЛ), участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до "Внуково", участок Сокольнической ветки "Саларьево"-"Столбово"-"Потапово".

Также до 2024 года в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) города планируется построить 33 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).

Ранее Бочкарев говорил, что за последние 10 лет в Москве построено 56 станций метро.

"Программа строительства метро - важное направление решения транспортных проблем. Всего с 2011 года в Москве построено 116,4 км линий и 56 новых станции метрополитена, а также 11 электродепо для обслуживания подвижного состава, в числе которых пять новых и шесть реконструируемых", - говорил Бочкарев.

Он отмечал, что благодаря таким темпам строительства, программа удвоения протяженности линий метро, принятая в 2011 году, выполнена на 65%.