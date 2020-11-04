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В метро Москвы начали тестировать сервис о загруженности вагонов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Новый информационный сервис, который позволит заранее узнавать о загруженности вагонов прибывающих поездов, начал тестироваться на одной из станций столичной подземки.

"Сегодня мы запустили тест на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии и будем его дорабатывать. Немного позднее на станции "Мичуринский проспект" запустим второй, но уже в другом техническом исполнении", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По словам собеседника агентства, данные о загрузке вагонов в обоих случаях будут транслироваться на основе информации, полученной онлайн.

"Так, вы сможете выбирать наименее заполненный вагон, где проще соблюдать социальную дистанцию, - отметили в департаменте. - А мы рассмотрим возможность их масштабирования на другие наиболее загруженные станции".

В пресс-службе также сообщили, что после выхода новой версии приложения "Метро Москвы" полезные сведения о степени загрузки вагонов и время прибытия поезда будут у каждого пассажира в смартфоне.

Москва

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