Первые женщины-машинисты в московском метро выйдут на работу в январе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первые в Московском метрополитене женщины-машинисты выйдут на работу на Филевской линии в январе 2021 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в пятницу.

По его словам, все 17 женщин справились с последним экзаменом курса "Машинист электропоезда". Теперь им предстоит стажировка в электродепо "Фили", а после – итоговая аттестация.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что женщины с 2021 года смогут стать машинистами столичной подземки.

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее. (...) В следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро", - сказал он во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.

1 января 2021 года вступает в силу приказ Минтруда РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда в метрополитене.

В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов, добавил Собянин.

В декабре 2019 года сообщалось, что московский метрополитен набрал первую группу женщин для обучения на машинистов электропоезда. Тогда говорилось, что подготовка займет около года.