Собянин допустил привлечение Москвой более 700 млрд руб. в виде займов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за три ближайших года Москва может привлечь в виде займов более 700 млрд рублей, что является самым большим объемом за всю историю города.

"Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов от того, что запланировано, около 500 млрд рублей, поэтому на следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствований в проекте бюджета поставлено более 700 млрд рублей. Это самые большие объемы заимствований Москвы за всю ее историю", - сказал Собянин в эфире "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

"Мы делаем это специально, чтобы сохранить социальную направленность и продолжать развивать город, вкладывать инвестиции", - сказал мэр.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в следующем году планируется занять до 396 млрд рублей, в 2022-м - 178,5 млрд рублей, в 2023-м - 44,1 млрд рублей, то есть за три года 618,6 млрд рублей путем выпуска облигаций города Москвы.

"Однако, фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен", - отметили в мэрии.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но пока на рынок столица не выходила.

Необходимость в масштабных заимствованиях вызвана тем, что на фоне расходов на борьбу с пандемией коронавируса и выпадением доходов Москва ожидает дефицит бюджета в 2021 году в размере 510 млрд рублей. В 2022 году дефицит планируется сократить до 340,6 млрд рублей, в 2023 году - до 183,4 млрд рублей.