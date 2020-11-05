Обыски в ФБК объяснили уголовным делом против его директора

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подтверждает проведение следственных действий в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его директора.

"5 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" в отношении директора НО "Фонд борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении московского УФССП. В рамках этого дела в ФБК и проводится следственные действия, пояснили в ведомстве.

В УФССП не уточнили о неисполнении какого решения суда идет речь.

Директором ФБК является Иван Жданов. Ранее в четверг он заявил, что в здании фонда в Москве проводится обыск.

В свою очередь пресс-секретарь Алексея Навального - Кира Ярмыш - сообщила в твиттере, что обыски также проходят в студии "Навальный.Live". Она отметила, что пока неизвестно, по какому делу проводятся обыски.

ФБК - НКО, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Год назад в ФБК, а также в региональных штабах Навального провели ряд обысков, связанных с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, в фонде обжаловали решение ведомства в судебном порядке.