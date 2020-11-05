Из московского офиса ФБК забрали технику после обысков

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Обыски в московском офисе основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) закончились, сообщил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

"Обыски закончились, из офиса забрали технику", - сообщил "Интерфаксу" Гильманов в четверг. При этом адвокат отметил, что его с коллегами не пустили присутствовать во время обысков и узнать, о каком деле идет речь, не удалось.

Ранее в четверг директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в здании фонда проводится обыск.

Позднее столичное управление Федеральной службы судебных приставов подтвердило проведение следственных действий в ФБК, объяснив их возбуждением уголовного дела в отношении директора фонда. "5 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" в отношении директора НО "Фонд борьбы с коррупцией", - говорилось в сообщении.

В ведомстве также не уточнили, о неисполнении какого решения суда идет речь.

В свою очередь пресс-секретарь Алексея Навального - Кира Ярмыш - сообщила в твиттере, что обыски также проходят в студии "Навальный.Live". Она отметила, что пока неизвестно, по какому делу проводятся обыски.

ФБК - НКО, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Год назад в ФБК, а также в региональных штабах Навального провели ряд обысков, связанных с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, обжаловали решение ведомства в судебном порядке.