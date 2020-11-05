В московский офис ФБК пришли с обысками

Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В московском офисе основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проводится обыск, сообщил в четверг глава ФБК Иван Жданов.

"В ФБК пришли с обыском", - написал Жданов в твиттере.

В свою очередь пресс-секретарь Навального - Кира Ярмыш - сообщила в твиттере, что обыски также проходят в студии "Навальный.Live". Она отметила, что пока неизвестно, по какому делу проводятся обыски.

ФБК - НКО, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Год назад в ФБК, а также в региональных штабах Навального провели ряд обысков, связанных с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, оппозиционеры обжаловали решение ведомства в суде.