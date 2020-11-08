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Перевод старшеклассников на "удаленку" в Москве не сдержал заболеваемость COVID

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Перевод школьников старших классов на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, меры по дистанционному обучению школьников, мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика по ковиду", - сказал в воскресенье Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

При этом он отметил, что планов по введению жестких ограничений в столице нет, система здравоохранения справляется.

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до 22 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ученики младших классов ходят на очные занятия.

Кроме того, до 29 ноября в Москве действует режим удаленной работы, который предполагает, что не менее 30% сотрудников организаций должны работать дистанционно.

Москва Сергей Собянин

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