Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 48 090 690+685 295

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

Он объяснил, что ситуация с COVID-19 в Москве снова стала ухудшаться

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 22 ноября режим дистанционного обучения для школьников шестых-одиннадцатых классов. Он сообщил об этом на своем сайте и уже внес соответствующие изменения в свой указ от 8 июня об отмене ковид-ограничений.

Пандемия коронавируса

"Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких", - объяснил он.

По оценке мэра, эта мера, а также частичный перевод трудящихся на удаленку, позволила на две недели снизить динамику роста заболеваемости, однако в начале текущей недели ситуация "снова стала обостряться": "Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций".

"В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", объяснил Собянин свое решение и пообещал сделать все, "чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования".

Ранее предполагалось, что старшеклассники будут учиться удаленно до 8 ноября.

В конце сентября Собянин своим указом распустил все школы на каникулы с 5 по 18 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

После каникул очная учеба возобновилась только для младших школьников. 14 октября мэр решил, что ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября. Затем этот режим продлили до 8 ноября.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

8
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч
Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

НИИР запланировал испытания диапазона 6 ГГц для развития сетей 5G

"Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия

"Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия

ВС РФ запретил переселять банкротов в более скромное жилье

При столкновении автобуса со зданием вуза в Новгороде погибли двое

Что произошло за день: среда, 4 ноября

Путин напомнил о старании РФ установить мир между Ереваном и Баку

Путин назвал сложной ситуацию в межнациональных отношениях в ряде стран

Путин назвал сложной ситуацию в межнациональных отношениях в ряде стран

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Что произошло за день: вторник, 3 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');