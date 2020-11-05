Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

Он объяснил, что ситуация с COVID-19 в Москве снова стала ухудшаться

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 22 ноября режим дистанционного обучения для школьников шестых-одиннадцатых классов. Он сообщил об этом на своем сайте и уже внес соответствующие изменения в свой указ от 8 июня об отмене ковид-ограничений.

"Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких", - объяснил он.

По оценке мэра, эта мера, а также частичный перевод трудящихся на удаленку, позволила на две недели снизить динамику роста заболеваемости, однако в начале текущей недели ситуация "снова стала обостряться": "Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций".

"В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", объяснил Собянин свое решение и пообещал сделать все, "чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования".

Ранее предполагалось, что старшеклассники будут учиться удаленно до 8 ноября.

В конце сентября Собянин своим указом распустил все школы на каникулы с 5 по 18 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

После каникул очная учеба возобновилась только для младших школьников. 14 октября мэр решил, что ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября. Затем этот режим продлили до 8 ноября.