Задержанных участниц Pussy Riot отпустили из полиции

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции отпустили задержанных участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес, а также фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова.

"Нас продержали в ОВД "Якиманка" около четырех часов и отпустили под обязательство о явке. На нас составили протокол по несуществующей части 6.1. статье 20.6 КоАП РФ", - сказала "Интерфаксу" Алехина во вторник.

В КоАП РФ (Кодексе РФ об административных правонарушениях) такой статьи нет. Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее во вторник сотрудники полиции задержали Алехину и Флорес, а также Раджабова в центре Москвы. Алехина предположила, что задержание связано с проверкой активистов на причастность к ранее совершенным преступлениям.

4 ноября Алехину и Флорес также задержали в Москве около станции метро "Нахимовский проспект". Сотрудники полиции составили на них протокол за нарушение масочного режима.