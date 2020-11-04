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На двух участниц Pussy Riot составили протокол за отсутствие масок

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили протокол на двух задержанных ранее участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес за нарушение масочного режима, сообщил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

"На них составили протокол (по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы) о нарушении масочного режима, якобы они находились в торговом центре без масок", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Ранее сообщалось о задержании Алехиной и Флорес около станции метро "Нахимовский проспект" в Москве.

Москва Pussy Riot Мария Алехина Маргарита Флорес

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