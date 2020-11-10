Две участницы Pussy Riot и фигурант "московского дела" задержаны

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в центре Москвы двух участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес, а также фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова.

"Нас задержали. Мы находимся в автозаке около ОВД "Якиманка", - сказала Алехина "Интерфаксу" во вторник. По ее словам, точная причина задержания неизвестна. Алехина предположила, что задержание связано с проверкой активистов на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что Алехину и Флорес задержали в Москве около станции метро "Нахимовский проспект". Сотрудники полиции составили на них протокол за нарушение масочного режима.

7 октября участники группы Pussy Riot устроили акцию против гомофобии и вывесили радужные ЛГБТ-флаги на зданиях московских госучреждений. В течение нескольких дней после этого были задержаны восемь участников акции, в отношении Темуужина Самбуудаваагийна (Тим Бесцвет) был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий).

Также были задержаны Александр Софеев, Алан Леонгард, Елизавета Дидерих, Василий Андрианов, Мария Алехина, Вероника Никульшина и Мария Тимофеева. Софеева арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил участия в публичных акциях.