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Москва увеличит на 6% расходы на здравоохранение в 2021 году

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В 2021 году бюджет Москвы на здравоохранения будет увеличен на 6%, заявил в Мосгордусе глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Бюджет 2021 года на здравоохранение будет складываться за счёт двух источников финансирования - это бюджет Москвы и бюджет городского фонда ОМС, в 2021 году он будет составлять 741,9 млрд рублей, это на 40 с лишним млрд больше, если брать процентное соотношение, то плюс 6%, - сказал он. - Можно вспомнить бюджет отрасли за последние десятилетия, консолидированный бюджет отрасли по плановым значениям 2021 года увеличился в четыре раза".

По его словам, на строительство и ремонт поликлиник и больниц в бюджете заложено 51 млрд рублей, прирост бюджета в этой области превысил 50%.

На лечение людей с мерцательной аритмией, пациентов , которые перенесли инфаркт миокарда и стентирование заложено около 3 млрд рублей.

"Порядка 15,6 млрд рублей остаются в бюджете на оказание химиотерапевтической помощи самыми современными таргетными препаратами", - добавил чиновник.

На финансирование высокотехнологичной помощи заложено 10,9 млрд млрд рублей только из бюджета города, не считая фонда ОМС.

"На 2,6 млрд рублей увеличилось финансирование высокотехнологичных методов лечения в городе в 2021 году, уровень этого финансирования достигнет 10,9 млрд рублей это только те виды помощи, которые финансируются из бюджета", - сказал Хрипун.

Москва Алексей Хрипун

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