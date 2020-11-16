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Депздрав Москвы потратил на борьбу с коронавирусом около 50 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Москва только по линии департамента здравоохранения потратила на борьбу с коронавирусом почти 50 млрд рублей, сообщил в Мосгордуме руководитель департамента Алексей Хрипун.

Пандемия коронавируса

По его словам, деньги пошли на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, диагностических средств и другие цели.

Он добавил, что в бюджете на 2021 год всего на борьбу с коронавирусом будет выделено больше 11 млрд рублей, в том числе чуть меньше 10 млрд рублей - на вакцинацию.

В начале октября мэр Сергей Собянин говорил, что на борьбу с пандемией всего выделено 284 млрд рублей и на тот момент уже было потрачено более 213 млрд рублей.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Алексей Хрипун коронавирус

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