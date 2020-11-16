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Новогодние елки в Кремле отменили из-за коронавируса

Праздничный концерт в Кремлевском дворце пройдет без зрителей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Новогодние представления в Кремле в этом году из-за пандемии проводиться не будут, но праздничный концерт состоится и будет транслироваться по телевидению, сообщила официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией принято решение не проводить новогодние представления в Кремле в этом году", - сказала Крылова "Интерфаксу", добавив, что, "будет новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце без зрителей". "С последующей трансляцией на телеканалах", - отметила она.

Также Крылова сообщила, что будет установлена традиционная праздничная елка на Соборной площади.

"В этом году главную новогоднюю ель планируется спилить в Наро-Фоминском районе в Подмосковье 9 декабря, а через два дня она будет установлена и наряжена в Кремле", - сказала представитель управделами.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Елена Крылова Кремль Коронавирус Москва

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