Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Власти Петербурга назвали несогласованным концерт "Чижа & Co"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге концерты групп "Чиж & Co" и "Бригадный подряд" 28 ноября прошли без согласования с городским комитетом по культуре, а концерт Басты 27 ноября был согласован. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Концерт "Чижа" в клубе "А2" провели, хотя организаторам мероприятия отказали в его согласовании. То же произошло и с концертом "Бригадного подряда" в клубе "Космонавт". Выездные проверки показали, что организаторы обоих концертов нарушили эпидемиологические правила. На них будут составлены протоколы.

Концерт Басты в Ледовом дворце 27 ноября был согласован, добавили чиновники. Зал там был заполнен на допустиыме 50%, танцпол заменили партером с креслами.

"Что касается зала, то в действующих документах, регламентирующих концертную и театральную деятельность, такого понятия, как "шахматная рассадка", не предусмотрено. Необходимым требованием является наличие у зрителя СИЗ и проверка термометрии на входе", - отмечают в комитете.

Правила проведения культурных и зрелищных мероприятий численностью больше 50 человек в Петербурге ввели 14 ноября. С этого дня такие мероприятия должны согласовываться в комитете по культуре. Заявку организаторы должны направлять в комитет не позднее чем за пять рабочих дней до даты мероприятия.

29 ноября депутат Госдумы Сергей Боярский потребовал объяснений в связи с концертами Басты в Ледовом дворце. Он выложил в соцсетях видео оттуда и задался вопросом, "как объяснить происходящее тем, кто остался без работы, в долгах, кредитах, почему нельзя работать ночью или в торговом центре, почему музыканты не могут выступать в ресторанах и барах, почему в театры можно продавать только 25% мест?", тогда как на концерте Басты люди не соблюдали дистанцию, не были рассажены специальным образом и не носили маски. Депутат в курсе, что мероприятие было согласовано, но он хотел уточнить, уверены ли чиновники, что концерты прошли без нарушений.

Хроника 09 января – 30 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Чиж & Co Баста Бригадний подряд Сергей Боярский

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Открытие моста на остров Русский отложено на неопределенный срок

Открытие моста на остров Русский отложено на неопределенный срок

Пять человек пострадали из-за взрыва газа во Всеволожске

Что произошло за день: воскресенье, 29 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');