Власти Петербурга назвали несогласованным концерт "Чижа & Co"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге концерты групп "Чиж & Co" и "Бригадный подряд" 28 ноября прошли без согласования с городским комитетом по культуре, а концерт Басты 27 ноября был согласован. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Концерт "Чижа" в клубе "А2" провели, хотя организаторам мероприятия отказали в его согласовании. То же произошло и с концертом "Бригадного подряда" в клубе "Космонавт". Выездные проверки показали, что организаторы обоих концертов нарушили эпидемиологические правила. На них будут составлены протоколы.

Концерт Басты в Ледовом дворце 27 ноября был согласован, добавили чиновники. Зал там был заполнен на допустиыме 50%, танцпол заменили партером с креслами.

"Что касается зала, то в действующих документах, регламентирующих концертную и театральную деятельность, такого понятия, как "шахматная рассадка", не предусмотрено. Необходимым требованием является наличие у зрителя СИЗ и проверка термометрии на входе", - отмечают в комитете.

Правила проведения культурных и зрелищных мероприятий численностью больше 50 человек в Петербурге ввели 14 ноября. С этого дня такие мероприятия должны согласовываться в комитете по культуре. Заявку организаторы должны направлять в комитет не позднее чем за пять рабочих дней до даты мероприятия.

29 ноября депутат Госдумы Сергей Боярский потребовал объяснений в связи с концертами Басты в Ледовом дворце. Он выложил в соцсетях видео оттуда и задался вопросом, "как объяснить происходящее тем, кто остался без работы, в долгах, кредитах, почему нельзя работать ночью или в торговом центре, почему музыканты не могут выступать в ресторанах и барах, почему в театры можно продавать только 25% мест?", тогда как на концерте Басты люди не соблюдали дистанцию, не были рассажены специальным образом и не носили маски. Депутат в курсе, что мероприятие было согласовано, но он хотел уточнить, уверены ли чиновники, что концерты прошли без нарушений.